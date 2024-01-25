Автомобіль Apple: реліз відкладений до 2028 року, безпілотне керування значно обмежене – Марк Гурман

Плани Apple щодо створення електромобіля стали менш амбітними після 10 років зусиль. Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що компанія замість розробки автомобіля без водія тепер ставить перед собою реалістичніші завдання.

Згідно з неназваними джерелами аналітика, Apple планує представити автомобіль не раніше 2028 року - попередні прогнози були оптимістичнішими на 2-3 роки. За чутками та витоками, компанія розвиває проєкт ще з 2014 року і на цьому шляху він змінив вже багатьох керівників. Гурман каже, що минулого року Apple фактично призупинила розробку під тиском процесів на ринку смартфонів.

Станом на кінець 2022 року компанія з Купертіно мала на меті випустити автомобіль до 2026 року з розширеними функціями автономного керування для шосе. Тепер Apple з'ясувала, що не зможе завершити створення такого авто в осяжному майбутньому та розробляє більш базові функції з орієнтацією на конкурента в обличчі Tesla. За словами інсайдерів, автомобіль використовуватиме так звану автономну систему рівня 2+. Це зниження рівня раніше запланованої технології 4, та ще більш ранньої цілі щодо системи рівня 5.

Нова стратегія була прийнята після серії бурхливих зустрічей, в яких брали участь правління Apple, керівник проєкту Кевін Лінч та головний виконавчий директор Тім Кук. Протягом кількох місяців 2023 року правління тиснуло на керівництво Apple щодо створення авто.

Всередині Apple зріє ключове рішення щодо проєкту автомобіля: або компанія нарешті зможе випустити цей продукт з меншими очікуваннями, або топменеджери можуть серйозно переглянути саме існування проєкту. Подальші радикальні зміни планів теж не виключені.

Попередній концепт авто передбачав систему, яка не вимагала б втручання людини на автомагістралях у конкретних частинах Північної Америки та за більшості схожих умов. Базовий план рівня 2+ вимагає від водіїв звертати увагу на дорогу та у будь-який момент бути готовими взяти на себе керування.

Проте Apple сподівається пізніше випустити оновлену систему, яка підтримує рівень автономності 4 та додаткові регіони. У цьому сценарії авто працює повністю самостійно, але все ще лише за певних умов. Рівень 5 означає, що автомобіль може самостійно пересуватися куди завгодно за будь-яких обставин.

Протягом років автомобіль був одним із найдорожчих дослідницьких проєктів компанії. Apple щорічно витрачала сотні мільйонів доларів на зарплати, хмарні системи для керування безпілотним комп'ютером, випробування на закритих дорогах та на розробку конкретних вузлів. Попри зусилля, транспортний засіб ніколи не досягав стадії прототипу. Керівники компанії сподіваються, що це нарешті станеться завдяки новому підходу.