Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові

18:01 18.01.2024 |

Новини IT

 

Як і передбачалося, Apple змушена була відмовитися від функції визначення рівня кисню в крові, щоб знову мати можливість продавати розумні годинники Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2 у США. Компанії не вдалося переконати суд дозволити їй продовжувати продаж повноцінних моделей, допоки вона оскаржить рішення Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC).

Нагадаємо, патентна суперечка між компаніями Apple і Masimo, що продовжується, призвела до того, що ITC заборонила імпортувати і продавати в США моделі Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra Series 2. Комісія ухвалила, що сенсор визначення рівня кисню в крові, що використовується в обох цих пристроях Apple Watch, порушує патенти Masimo.

В результаті, наприкінці 2023 року Apple призупинила продаж цих моделей у США. Проте компанія подала апеляцію і домоглася тимчасового припинення заборони. Apple тимчасово дозволили продавати Watch Series 9 та Watch Ultra 2. Тепер апеляційний суд скасував мораторій і зобов'язав Apple знову припинити продаж обох моделей до 00:00 19 січня за Київським часом.

На виручку Apple прийшла Митна та прикордонна служба США, яка вирішила, що оновлена версія годинника без функції пульсоксиметрії виходить за рамки постанови ITC. Таким чином, в очікуванні апеляції Apple пропонує споживачам США версії Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 без функції визначення кисню в крові. Компанія також пояснила, що «це не вплине на раніше придбані пристрої Apple Watch, які включають функцію визначення кисню в крові».

У годинниках без функції пульсоксиметрії, як і раніше, буде встановлено застосунок для моніторингу крові, але при натисканні на нього з'явиться повідомлення про те, що він більше не доступний. У цьому повідомленні пропонується зайти до застосунку «Здоров'я» на iPhone, щоб дізнатися подробиці.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,7094
  0,1883
 0,50
EUR
 1
 41,0146
  0,1954
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8556  0,11 0,28 38,4811  0,14 0,37
EUR 41,2956  0,11 0,27 42,0956  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7550  0,15 0,40 37,8100  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес