Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple обійшла заборону на продаж смарт-годинників у США
10:02 16.01.2024 |
Компанія Apple обійшла судову заборону на продаж своїх смарт-годинників Apple Series 9 і Ultra 2 в США. Правоохоронні органи встановили, що цифровий гігант може використовувати редизайн, та відновити продаж нових моделей Apple Watch.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Заборона на імпорт, запроваджена Комісією з міжнародної торгівлі США, поширюється на годинник Apple Series 9 та Ultra 2 з 26 грудня минулого року. Зазначається, що менеджерам Apple вдалося переконати Апеляційний суд призупинити заборону.
Apple заявила, що пропонований редизайн дозволить їй обійти висновки про те, що годинник порушує патенти Masimo на пристрій для вимірювання рівня кисню в крові.
Apple повідомила агентству митного і прикордонного контролю США, що її оновлений годинник "не містить функції пульсоксиметрії".
"Заява Apple про те, що її оновлений годинник не містить пульсоксиметрії, є позитивним кроком на шляху до вирішення спору", - заявив представник Masimo.
Що передувало
Компанія Masimo з Ірвіна, штат Каліфорнія, звинуватила Apple у наймі своїх співробітників та крадіжці технології пульсоксиметрії для використання в годиннику Apple Watch. Apple включила функцію пульсоксиметра в смарт-годинник, починаючи з Apple Watch Series 6 у 2020 році.
У тому ж році Masimo подала до суду, стверджуючи, що Apple вкрала комерційну таємницю, пов'язану з технологією вимірювання рівня кисню в крові, та порушила патенти Masimo.
Apple подала зустрічний позов проти Masimo за порушення патентних прав, назвавши судові позови Masimo "маневром, що розчищає шлях". У 2022 році Masimo випустила свій годинник W1, який відстежує рівень кисню в крові та інші показники здоров'я.
У грудні 2023 року Apple призупинила продаж свого смарт-годинника Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у Сполучених Штатах через патентну суперечку. Цей крок був після рішення Комісії з міжнародної торгівлі США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple обійшла заборону на продаж смарт-годинників у США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700
Бізнес
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500