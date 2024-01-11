Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro

Напередодні виходу гарнітури Apple Vision Pro на ринок, в інтернеті з'явилися деякі характеристики пристрою.

Згідно з офіційним прис-релізом компанії, новинка працюватиме під управлінням фірмового процесора M2. Крім цього, гаджет отримає чип R1, який оброблятиме дані з 12 камер, п'яти датчиків і шести мікрофонів.

Обсяг пам'яті пристрою Apple не розкриває, але згідно з Xcode 15.2, гаджет отримає 16 ГБ ОЗП. Крім цього, новинка буде поставлятися з накопичувачем до 1 ТБ. У базовій версії пристрій отримає 256 ГБ ПЗП.

Попередньо замовити Vision Pro у США можна буде 19 січня, а продажі пристрою почнуться 2 лютого. Гаджет коштуватиме від $3499. Коли новинка з'явиться в інших країнах, наразі невідомо.