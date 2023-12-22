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ITC не задовольнила звернення Apple про відтермінування заборони на продаж смарт-годинників Apple Watch Ultra 2 і Series 9 у США
13:24 22.12.2023 |
Apple не змогла домогтися відтермінування заборони на продаж смарт-годинників на території США. Під удар потрапили Apple Watch Series 9 та Ultra 2.
Комісія з міжнародної торгівлі (ITC) заборонила продаж смарт-годинників на території США, оскільки компанія порушила патенти Masimo. Apple намагалася домогтися відстрочки, але регулятор відхилив звернення виробника з Купертіно.
Таким чином, заборона на продаж Apple Watch Series 9 і Ultra 2 в онлайн-магазинах уже набула чинності. Офлайн-продажі переносних гаджетів припиняться 24 грудня, в той час як імпорт розумних годинників буде заборонено з 26 грудня. У цьому випадку йдеться про магазини Apple. Сторонні торгові мережі зможуть розпродати годинники, які є на складі.
Варто зазначити, що в Apple ще є шанс продовжити продажі розумних годинників на території країни. Це станеться в тому разі, якщо президент США Джо Байден (Joe Biden) накладе вето на заборону. Голова Білого дому має ухвалити рішення до Різдва (25 грудня).
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