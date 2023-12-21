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Артур Еш
Bloomberg: Apple планує випустити на ринок гарнітуру Vision Pro в лютому
16:51 21.12.2023 |
Компанія Apple у червні показала гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, а зараз готується до релізу новинки.
Про це розповів інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Згідно з витоком, компанія зараз займається масовим виробництвом пристрою. Apple хоче встигнути виготовити якомога більше пристроїв до кінця січня, щоб у лютому гаджет уже надійшов у продаж.
Спочатку Vision Pro буде запущено у США, а пізніше у 2024 році - і в інших країнах світу. Очікується, що Apple продаватиме пристрій за попереднім записом тільки у своїх роздрібних і онлайн-магазинах. У сторонніх продавців Vision Pro чекати не варто. Що стосується ціни, то вона буде від $3499.
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