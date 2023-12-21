Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: Apple планує випустити на ринок гарнітуру Vision Pro в лютому

16:51 21.12.2023 |

Новини IT

 

Компанія Apple у червні показала гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, а зараз готується до релізу новинки.

Про це розповів інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Згідно з витоком, компанія зараз займається масовим виробництвом пристрою. Apple хоче встигнути виготовити якомога більше пристроїв до кінця січня, щоб у лютому гаджет уже надійшов у продаж.


Спочатку Vision Pro буде запущено у США, а пізніше у 2024 році - і в інших країнах світу. Очікується, що Apple продаватиме пристрій за попереднім записом тільки у своїх роздрібних і онлайн-магазинах. У сторонніх продавців Vision Pro чекати не варто. Що стосується ціни, то вона буде від $3499.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5964
  0,0448
 0,12
EUR
 1
 41,2846
  0,2182
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5650  0,28 0,75 38,1486  0,31 0,83
EUR 40,9696  0,38 0,94 41,8075  0,36 0,86

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6100  0,12 0,31 37,6300  0,12 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес