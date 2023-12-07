Фінансові новини
- |
- 07.12.23
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
17:20 07.12.2023 |
Американська Apple Inc. переходить на акумулятори для iPhone індійського виробництва замість китайського, пише Financial Times із посиланням на кілька джерел у галузі.
Компанія хоче, щоб акумулятори для iPhone останнього покоління вироблялися в Індії в межах дій Apple з диверсифікації глобального ланцюжка поставок і виведення виробництва з Китаю.
Компанія поінформувала постачальників комплектуючих про свою перевагу купувати батареї для майбутнього iPhone 16 на індійських заводах, повідомили джерела. За їхніми даними, виробникам акумуляторів, таким як китайська компанія Desay, було запропоновано відкрити нові підприємства в Індії, а тайванській Simplo Technology було запропоновано збільшити виробництво в Індії для майбутніх замовлень.
"Якщо з поставками акумуляторів для iPhone 16 все піде добре, Apple планує перенести більше виробництва для iPhone в Індію", - сказав один із людей, близьких до компанії.
Уряд Індії цього тижня повідомив, що TDK (японський постачальник Apple) створює завод площею 180 акрів у штаті Хар'яна для виробництва акумуляторних елементів, які будуть використовуватися в iPhone індійського виробництва. У TDK заявили, що "почали будівництво заводу в Індії з виробництва акумуляторів" і планують ввести його в експлуатацію у 2025 році.
Такі компанії, як Desay і Simplo, упаковують батареї, що випускаються TDK та іншими виробниками, в модулі і відправляють їх збирачам, таким як Foxconn.
Apple випускає останній iPhone 15 в Індії та КНР на заводах тайванських контрактних виробників Foxconn, Pegatron і Wistron.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
|Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
|Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
Бізнес
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США
|Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений