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iPhone 14, iPhone 14 Pro Max та iPhone 14 Pro - найпопулярніші смартфони у 2023 році, Samsung Galaxy S23 Ultra випав із першої десятки
09:48 06.12.2023 |
Samsung Galaxy S23 Ultra більше не входить до десятки найбільш продаваних смартфонів 2023 року. Лідерами продовжують залишатися моделі Apple, представлені минулого року.
Перші чотири місця за підсумками минулого кварталу посіли iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro та iPhone 13. Вони розташовуються на цих позиціях три квартали поспіль. П'ятірку замикає Samsung Galaxy A14. Бюджетний смартфон посідав 5-е місце і в другому кварталі.
Другу п'ятірку відкриває Samsung Galaxy A14 5G. Слідом за ним ідуть Samsung Galaxy A54 і Galaxy A04e. П'ятий і останній смартфон південнокорейської компанії - Samsung Galaxy A34. Як і в другому кварталі, він посів 10-те місце.
На 9-й позиції розташувався Redmi 12C. Це єдиний смартфон китайської компанії, який зміг увійти в десятку найпопулярніших моделей третього кварталу 2023 року.
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