SpaceX тепер може підключати смартфони безпосередньо до інтернет-супутників Starlink

SpaceX нарешті може підключати смартфони до Starlink. Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) видала компанії відповідний дозвіл.

Американський регулятор схвалив використання супутникового інтернету стільниковим оператором T-Mobile. Поки що комісія дозволяє обмежене застосування модифікованих космічних апаратів другого покоління для проведення випробувань.

Виданий документ дозволяє SpaceX задіяти частотні діапазони 1990-1995 МГц і 1910-1915 МГц. Компанія зможе оцінити функціональність антен супутників Starlink без необхідності в повномасштабному розгортанні.

Ліцензія зобов'язує SpaceX співпрацювати з іншими операторами стільникового зв'язку, щоб супутниковий інтернет для смартфонів не створював радіоперешкод. У разі виникнення останніх компанія повинна негайно перервати тест і надіслати в комісію звіт.

SpaceX досі не надала регулятору форму Schedule S зі списком технічних і експлуатаційних параметрів космічних апаратів Starlink. У зв'язку з цим FCC не видала компанії дозвіл для повноцінної роботи Starlink зі смартфонами.