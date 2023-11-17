Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg

22:56 16.11.2023 |

Новини IT

 

Компанія Apple планує наступного року ухвалити стандарт RCS, який дасть змогу ефективніше обмінюватися текстовими повідомленнями між смартфонами iPhone і пристроями на базі Android.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Компанія понад рік відмовлялася від впровадження цього стандарту, попри те, що компанія Google, що належить Alphabet, та інші компанії наполягали на прийнятті цієї технології.

RCS - скорочення від rich communication services - являє собою удосконалення стандартних SMS і MMS, підтримуване Асоціацією GSM. Вона дає змогу обмінюватися додатковими текстовими повідомленнями з телефонами на різних платформах.

Компанія Apple захищає свою систему iMessage, яка зберігає багато функцій для користувачів iPhone.

"Пізніше наступного року ми додамо підтримку універсального профілю RCS, стандарту, який наразі опублікований Асоціацією GSM. Ми вважаємо, що RCS Universal Profile забезпечить кращу сумісність порівняно з SMS або MMS", - йдеться в заяві Apple.

У компанії додали, що RCS працюватиме поряд з iMessage, який "як і раніше залишатиметься найкращим і найбезпечнішим засобом обміну повідомленнями для користувачів Apple".

Минулого року головний виконавчий директор компанії Тім Кук на одній з конференцій висловився проти RCS, запропонувавши тим, хто хоче більш зручного обміну текстовими повідомленнями з членами сім'ї, купити iPhone.

Зміни відбуваються на тлі того, що Apple стикається з підвищеною увагою з боку регулюючих органів. Компанія готується переглянути своє програмне забезпечення для iPhone і iPad в Європейському союзі, щоб відповідати вимогам Закону про цифрові ринки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2496
  0,0147
 0,04
EUR
 1
 39,3054
  0,0885
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес