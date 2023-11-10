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АНАЛІТИКА

У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет

11:39 10.11.2023 |

Новини IT

 


SpaceX нещодавно перестала втрачати гроші на супутниковому інтернеті. Ба більше, вже наступного року Starlink приноситиме компанії більше грошей, ніж ракетні місії.

За підсумками 2023 року виручка SpaceX від надання послуг Starlink і пусків ракет сягне $9 млрд. 2024 року американська аерокосмічна компанія планує збільшити дохід більш ніж на 60%, до $15 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg. За інформацією джерела, наступного року Starlink обійде пуски ракет у структурі доходу SpaceX. Це стане можливим завдяки зростанню кількості регіонів, у яких доступний супутниковий інтернет.

Зауважимо, що офіційної інформації про фінансові показники SpaceX у нас немає. Це пов'язано з тим, що приватна компанія не зобов'язана публікувати звітність. За даними Bloomberg, у 2023 році прибуток SpaceX може перевищити $3 млрд.

Не виключено, що в майбутньому Starlink зможе вийти на біржу. Такий розвиток подій допускав голова SpaceX Ілон Маск (Elon Musk). Передбачається, що вже наступного року продажі Starlink сягнуть $10 млрд, а в перспективі можуть збільшитися втричі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX
 

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