Фінансові новини
- |
- 10.11.23
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет
11:39 10.11.2023 |
SpaceX нещодавно перестала втрачати гроші на супутниковому інтернеті. Ба більше, вже наступного року Starlink приноситиме компанії більше грошей, ніж ракетні місії.
За підсумками 2023 року виручка SpaceX від надання послуг Starlink і пусків ракет сягне $9 млрд. 2024 року американська аерокосмічна компанія планує збільшити дохід більш ніж на 60%, до $15 млрд.
Про це повідомляє Bloomberg. За інформацією джерела, наступного року Starlink обійде пуски ракет у структурі доходу SpaceX. Це стане можливим завдяки зростанню кількості регіонів, у яких доступний супутниковий інтернет.
Зауважимо, що офіційної інформації про фінансові показники SpaceX у нас немає. Це пов'язано з тим, що приватна компанія не зобов'язана публікувати звітність. За даними Bloomberg, у 2023 році прибуток SpaceX може перевищити $3 млрд.
Не виключено, що в майбутньому Starlink зможе вийти на біржу. Такий розвиток подій допускав голова SpaceX Ілон Маск (Elon Musk). Передбачається, що вже наступного року продажі Starlink сягнуть $10 млрд, а в перспективі можуть збільшитися втричі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада збільшила видатки на зарплати депутатів
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
|Зобов'язання перед МВФ: Рада ухвалила закон про відновлення податкових перевірок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет
|Гіперзвукова ракета HASTE запустить безпілотник DART AE, який зможе розвивати швидкість понад 8600 км/год
|Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
|Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia
Бізнес
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести
|MediaTek Dimensity 9300 ─ акцент на «великі» ядра, щоб порівнятися з Snapdragon 8 Gen 3