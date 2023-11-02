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iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
15:47 02.11.2023 |
Apple, як і низка інших великих IT-компаній, поступово переносить виробництво своїх смартфонів до Індії. За прогнозами аналітика Мінґ-Чі Куо, виготовлені в Індії пристрої становитимуть від 12% до 14% світових поставок iPhone у 2023 році. Наступного року цей показник ще зросте.
Мінґ-Чі Куо вважає, що за сприятливих умов наступного року Apple збільшить частку постачання iPhone індійського виробництва до 20-25% від загальносвітового обсягу. Прогноз Куо узгоджується з попереднім торішнім прогнозом JPMorgan, згідно з яким Apple може перенести 25% загального виробництва iPhone в Індію до 2025 року.
Foxconn зараз «володіє» від 75% до 80% виробничих потужностей iPhone в Індії, сказав Куо. Очікується, що цей показник дещо зміниться, коли індійський конгломерат Tata Group розпочне виробництво iPhone на виробничій лінії Wistron.
Куо також очікує, що Apple розпочне серійне виробництво стандартного iPhone 17 в Індії. За словами Куо, це стане першим випадком, коли Apple ініціює розробку виробництва нової моделі iPhone за межами Китаю. За його словами, стандартний iPhone був обраний через його менш складну конструкцію, що дозволяє звести до мінімуму ризики при проєктуванні.
Зі збільшенням частки виробництва iPhone в Індії очікується скорочення обсягів випуску на китайських заводах. За оцінками Куо, до 2024 року виробничі потужності Foxconn у Чженчжоу та Тайюані (Китай) скоротяться на 35-45% та на 75-85% відповідно.
Завдяки розширенню виробництва iPhone в Індії Apple може зміцнити свої стосунки з індійським урядом. Цей крок піде на користь майбутнім продажам iPhone та інших продуктів Apple в Індії, вважає Мінґ-Чі Куо.
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