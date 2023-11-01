Представлені процесори Apple M3, M3 Pro і M3 Max – до +50% продуктивності CPU та GPU, трасування, mesh shading та AV1

На презентації Apple Scary Fast компанія представила нові процесори M3, M3 Pro і M3 Max з покращеною продуктивністю, енергоефективністю та потужним GPU. Усі чипи M3 дебютують у нових моделях MacBook Pro, а M3 стане частиною нового 24" iMac.

Базовий M3 містить 8-ядерний CPU з 4 продуктивними та 4 енергоефективними ядрами. Apple стверджує, що він на 35% швидший за M1 і на 20% швидше за M2.

Чип M3 має 10-ядерний графічний процесор з архітектурою наступного покоління, на 65% швидше, ніж GPU в M1 (+20% до M2). M3 підтримує до 24 ГБ об'єднаної пам'яті та один зовнішній дисплей на додаток до вбудованого в iMac та MacBook.

M3 Pro отримав покращений 12-ядерний CPU з 6 продуктивними та 6 енергоефективними ядрами, а також 18-ядерний графічний процесор, на 40% швидший, ніж вбудований у M1 Pro (+10% до M2 Pro). За словами Apple, продуктивність процесора на 30% вища, ніж у M1 Pro для однопотокових завдань. M3 Pro підтримує до 36 ГБ об'єднаної пам'яті.

M3 Max має 16-ядерний графічний процесор з 12 продуктивними та 4 ефективними ядрами, а також 40-ядерний графічний процесор, на 50% швидший, ніж той, що має M1 Max (+50% до M2 Max). M3 Max підтримує до 128 ГБ об’єднаної пам’яті. Apple стверджує, що продуктивність GPU M3 Max на 80% вище, ніж в M1 Max (+20% до M2 Pro).





Apple приділила велику увагу вдосконаленню архітектури вбудованої графіки. Графічні процесори M3 підтримують апаратне прискорення трасування променів та mesh shading – обидві технології вперше представлені у процесорах Apple Silicon.

Компанія також представила у чипах M3 нову функцію динамічного кешування, яка динамічно виділяє необхідний обсяг апаратної пам'яті для кожного завдання яке виконує GPU. Apple стверджує, що це вперше в галузі, і розробникам не потрібно буде перейматися цим прозорим та автоматичним процесом. Технологія має підвищити продуктивність професійних додатків та ігор, оптимізуючи середнє використання GPU.

Нові процесори сімейства M3 отримали покращений нейронний рушій для прискорення моделей машинного навчання. Також Apple також вперше додала у власні чипи апаратний декодер AV1.

Процесори Apple M3 перейшли на 3 нм техпроцес, услід за A17 Pro для iPhone 15 Pro.. Apple обіцяє таку ж багатопотокову продуктивність на M3, що й на M1, при вдвічі меншому споживанні енергії. Завдяки цьому нові MacBook Pro працюють до 22 години від батареї, що є найдовшим часом автономної роботи за всю історію Mac.

Нові процесори M3 з'являться у 24" iMac 7 листопада, тоді ж M3 та M3 Pro будуть доступні у нових 14" і 16" MacBook Pro. Пристрої з чипом M3 Max вийдуть пізніше у листопаді.