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Resident Evil Village для iPhone 15 Pro: 60 к/с у Full HD+, масштабування MetalFX та налаштування графіки, як на ПК
12:31 31.10.2023 |
Capcom випустила мобільну версію гри Resident Evil Village для iOS. Вона доступна для смартфонів iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, а також планшетів iPad з чипами M1 та вище. Гра працює на iOS 17 та iPadOS 17. Автор YouTube-каналу Datura Plays зміг отримати ранній доступ до гри та розповів, чого можуть очікувати власники iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.
Зазначається, що мобільна Resident Evil Village підтримує постійну частоту 60 кадрів за секунду при роздільній здатності Full HD+. Крім того, вона пропонує безліч налаштувань, які допоможуть індивідуально налаштувати продуктивність та якість графіки. Меню налаштувань включає велику кількість параметрів та нагадує комп'ютерні ігри. Існує навіть опція масштабування MetalFX, яка працює аналогічно NVIDIA DLSS та AMD FSR. Вона пропонує налаштування «Якість» та «Продуктивність», що дозволяє користувачеві швидко вибрати бажаний результат.
В цілому, гра підтримує роздільну здатність аж до 2796×1290 пікселів, але таке значення істотно впливає на продуктивність. Оптимальною все ж таки є роздільна здатність 2340×1080 пікселів, яка дозволяє забезпечувати стабільну частоту 60 к/с. Гра демонструє доступну відео пам'ять на смартфонах серії iPhone 15 Pro - 6 ГБ.
Додамо, що раніше демонструвалася можливість запуску Resident Evil Village на iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max з можливістю виведення зображення на зовнішній монітор через USB-C. Однак у такому випадку роздільна здатність обмежена на значенні 1560х720 пікселів, а частота - 30 к/с.
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