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АНАЛІТИКА

США можуть заборонити Apple імпорт розумних годинників Apple Watch

16:00 30.10.2023 |

Новини IT

 

Apple веде тривалу судову битву з компанією Masimo, яка звинувачує її в порушенні патентних прав. І становище Apple невтішне: вона вже зазнала великих поразок у суді.

Каменем спотикання стала функція вимірювання рівня кисню в крові, яка з'явилася в Apple Watch Series 6 у 2020 році та використовується практично в кожній новій моделі після цього (окрім SE).

Повідомляється, що ще 2013 року Apple зв'язалася з Masimo, щоб обговорити можливу співпрацю. Замість цього Apple використовувала ці зустрічі для отримання інформації та досвіду, а також для найму деяких співробітників Masimo перед запуском Apple Watch. Тепер Masimo стверджує, що Apple вкрала конфіденційну інформацію і порушує патенти на деякі технології, доступні в Apple Watch.

Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC), схоже, згодна з цим. Вона залишила чинним січневе рішення судді про те, що Apple порушила патенти Masimo. Тепер ITC може заборонити продаж у США розумних годинників Apple Watch. Однак незрозуміло, яких саме моделей - тільки Apple Watch Series 6 (які більше не продаються офіційно) або всіх поколінь із функцією вимірювання рівня кисню в крові.

Але заборона не набуде чинності негайно. По-перше, президент США Джо Байден (Joe Biden) і його адміністрація протягом 60 днів можуть накласти вето на рішення (або ні). По-друге, Apple зможе подати апеляцію до Апеляційного суду Федерального округу США.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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