Xiaomi 14 Pro - Snapdragon 8 Gen 3, камери Leica, 120-Гц дисплей WQHD+ і 120-Вт зарядка

Xiaomi 14 Pro не сильно відрізняється від стандартного видання, яке теж уже було представлено. Обидва смартфони мають потрійну основну камеру з роздільною здатністю 50 МП + 50 МП + 50 МП, чип Snapdragon 8 Gen 3, селфі-модуль на 32 МП, стереодинаміки, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, захист від води за стандартом IP68 і програмне забезпечення HyperOS.





Версія Pro отримала більш просунутий дисплей. Панель AMOLED TCL C8 має роздільну здатність WQHD+ і діагональ 6,73". При цьому вона зберегла підтримку Dolby Vision, HDR10+ і частоти оновлення 1-120 Гц. Яскравість теж не змінилася (3000 ніт). Ще одна невелика відмінність стосується основної камери. У стандартному модулі об'єктив Leica Summilux має апертуру f/1,42 замість f/1,6.

Xiaomi 14 Pro обладнаний акумулятором на 4880 мАг. Ємність у порівнянні з Xiaomi 14 зросла менш ніж на 10%. Потужність швидкої зарядки по дроту збільшилася з 90 Вт до 120 Вт. А от бездротова зарядка не змінилася, склавши 50 Вт. Але це максимально допустима потужність.

Xiaomi 14 Pro теж уже доступний для попереднього замовлення. З цінами можете ознайомитися нижче. Модифікація з 1 ТБ вбудованої пам'яті буде доступна у версії з титановим корпусом.

* 12/256 ГБ - $685;

* 16/512 ГБ - $750;

* 16/1024 ГБ - $820;

* 16/1024 ГБ (титан) - $890.







