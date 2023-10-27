Xiaomi 14 - Snapdragon 8 Gen 3, три 50-МП камери, 120-Гц дисплей рекордної яскравості

Смартфон має металевий каркас. Габарити корпусу склали 152,8 x 71,5 x 8,3 мм, а вага 188 г (еко-шкіра) або 193 г (скло). Корпус має захист від води та пилу за стандартом IP68, а екран захищений склом Gorilla Glass Victus 2.





Xiaomi 14 обладнаний мобільним процесором нового покоління Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який був анонсований двома днями раніше на конференції Qualcomm Snapdragon Tech Summit. Китайська компанія заявляє, що для ефективної роботи нової SoC використовується просунута система рідинного охолодження з випарною камерою.

Спереду встановлено дисплей AMOLED TCL C8, який вирізняється рекордною яскравістю - 3000 ніт. Панель має роздільну здатність 2670 х 1200 пікселів, частоту оновлення кадрів 1-120 Гц, а також підтримку HDR10+ і Dolby Vision. Діагональ становить 6,36". Вгорі по центру встановлена фронтальна камера на 32 МП.

В основній камері використовується три модулі з роздільною здатністю 50 МП. 75-мм телеоб'єктив має плаваюче фокусування, зум кратністю 3.2x, оптичну стабілізацію і сенсор Samsung S5KJN1. У стандартній камері встановлено датчик Light Hunter 900 оптичного формату 1/1,31" з пікселями розміром 1,2 мкм. OIS теж присутній. Природно, у смартфоні є оптика Leica.

Підсистема живлення в Xiaomi 14 представлена акумулятором ємністю 4610 мАг. Потужність дротової та бездротової зарядки склала 90 Вт і 50 Вт відповідно. Також флагман отримав NFC, вбудований у дисплей сканер відбитків пальців, стереодинаміки, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

Xiaomi 14 став першим смартфоном китайської компанії, який отримав програмне забезпечення HyperOS. Модель вже доступна для попереднього замовлення в модифікаціях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/512 ГБ і 16/1024 ГБ за ціною $545, $585, $630 і $685 відповідно. Вихід глобальної версії очікується у 2024 році.