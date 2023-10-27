Qualcomm анонсувала Snapdragon 8 Gen 3 — штучний інтелект у вашій кишені

Новий флагманський мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 переносить можливості генеративного штучного інтелекту у чипсет. Тим самим значно прискорюються трудомісткі операції, які зазвичай передаються на виконання у хмару.

Snapdragon 8 Gen 3 підтримує чатбот, натренований на великій мовній моделі Meta Llama 2, здатний приймати введення за допомогою тексту, зображення або голосу. Також він може генерувати зображення чи текст, відповідати користувачеві. Чипсет також запускає на пристрої генератор зображень AI Stable Diffusion. Компанія заявляє, що може створити зображення менш як за одну секунду (попередня технологія генерувала зображення приблизно за 15 секунд).

Всі ці можливості реалізовані за допомогою AI engine, який використовує нейронний процесор Hexagon. Тим часом Sensing Hub використовує рішення OpenAI Whisper для розпізнавання мови. Sensing Hub також надає механізму ШІ інформацію про користувача, включаючи місцезнаходження, для більш персоналізованих відповідей. Також враховуються улюблені заняття, вік та «рівень фізичної підготовки».

Генеративний ШІ відіграє важливу роль у нових можливостях обробки зображень Snapdragon 8 Gen 3. Чип підтримує генеративну заливку для збільшення зображення, тому можна зменшувати масштаб і повторно обрізати фотографії прямо на пристрої. Для відео доступна функція стирання об'єктів (досить просто торкнутися небажаного об'єкта) та запис на пристрої в нічному режимі з роздільною здатністю до 4K/30p. Google анонсувала власну функцію Night Sight для відео, яка з'явиться в Pixel 8 Pro в найближчому майбутньому, але працюватиме у хмарі.

Функція Vlogger's View поєднує відео із селфі-камери та основної камери в одне зображення. Це не просто картинка в картинці - ця функція використовує покращену сегментацію зображення, щоб видалити фон із селфі-відео. Таким чином, підсумкове відео виглядає так, наче користувач стоїть перед тим, що бачить задня камера.

Інші можливості нового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 включають 10-відсоткове збільшення економії енергії в порівнянні з 8 Gen 2 завдяки підвищенню ефективності CPU Kryo та GPU Adreno, підтримку формату фотографій Dolby HDR, модем X75 RF з більшою підтримкою агрегації несучих 5G. Водночас GPU підтримує покращене апаратне трасування променів для більш реалістичних відображень світла в мобільних іграх. Система підтримує частоту оновлення до 240 Гц на сумісних зовнішніх дисплеях. Процесор створений на базі 4-нм техпроцеса та включає 8 ядер (1+5+2) з частотою до 3,3 ГГц.

Нова система Snapdragon Seamless покликана спростити об'єднання ноутбуків і телефонів з периферійними пристроями різних виробників і платформ ОС. Це дозволить спростити перемикання між пристроями - наприклад, перемикання на звук на ПК для відеодзвінка та назад на музику, яка відтворюється на телефоні. Схоже, Snapdragon Seamless в основному спрямована на те, щоб пристрої Android та Windows могли легко взаємодіяти один з одним. Qualcomm заявляє, що це відкрита платформа, до якої може приєднатися будь-хто.