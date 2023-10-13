Starlink може розпочати роботу на мобільних телефонах

Starlink планує запуск на мобільних пристроях, що підтримують стандарт 4G LTE, компанія SpaceX запустила сайт, присвячений просуванню майбутньої послуги Starlink Direct to Cell, повідомляє в середу сайт PCMag.

"Безперешкодний доступ до тексту, голосу і даних для телефонів LTE по всьому світу", ідеться в повідомленні.

Direct to Cell дасть змогу передавати сигнал 4G LTE із супутників на стандартні смартфони без необхідності додаткового обладнання або спеціального програмного забезпечення. Система використовуватиме супутникову мережу Starlink. Сервіс дасть змогу користувачам звичайних смартфонів надсилати текстові та голосові повідомлення, а також передавати файли безпосередньо через супутники.

SpaceX планує запустити сервіс для передачі текстових повідомлень через супутник наступного року. Потім у 2025 році компанія планує запустити голосовий і текстовий зв'язок.

Direct to Cell конкуруватиме з аналогічними послугами від AST SpaceMobile та Apple.