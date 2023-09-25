Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети

Tesla продовжує розробку і вдосконалення людиноподібних роботів Optimus. Американська компанія вирішила продемонструвати, чого їй уже вдалося досягти.

Optimus був анонсований у середині минулої осені. Відтоді інженери компанії Tesla змогли істотно поліпшити людиноподібних роботів. Новий відеоролик демонструє, що гуманоїд може виконувати легкі пози з йоги. Наприклад, стояти на одній нозі. Також Optimus вміє сортувати предмети із пластику.

Робот самостійно може калібрувати точність руху кінцівок. Для цього використовуються сенсори, які інтегровані в суглоби, а також система машинного зору. Крім того, Tesla задіє нейромережі для навчання.





Tesla покладає великі надії на робототехнічний напрямок і готується до інвестицій. Ілон Маск (Elon Musk) вважає, що в майбутньому ринок людиноподібних роботів досягне 10-20 млрд пристроїв.