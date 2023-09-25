Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети

17:32 25.09.2023 |

Новини IT

 

Tesla продовжує розробку і вдосконалення людиноподібних роботів Optimus. Американська компанія вирішила продемонструвати, чого їй уже вдалося досягти.

Optimus був анонсований у середині минулої осені. Відтоді інженери компанії Tesla змогли істотно поліпшити людиноподібних роботів. Новий відеоролик демонструє, що гуманоїд може виконувати легкі пози з йоги. Наприклад, стояти на одній нозі. Також Optimus вміє сортувати предмети із пластику.

Робот самостійно може калібрувати точність руху кінцівок. Для цього використовуються сенсори, які інтегровані в суглоби, а також система машинного зору. Крім того, Tesla задіє нейромережі для навчання.


Tesla покладає великі надії на робототехнічний напрямок і готується до інвестицій. Ілон Маск (Elon Musk) вважає, що в майбутньому ринок людиноподібних роботів досягне 10-20 млрд пристроїв.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8724
  0,0256
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5515  0,03 0,08 38,3265  0,02 0,04
EUR 40,2865  0,03 0,08 41,2519  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на 22.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес