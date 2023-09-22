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Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні
17:13 22.09.2023 |
Компанія Apple, через тиждень після анонсу iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, привезла новинки в Україну.
Пристрої вже можна попередньо замовити:
* iPhone 15, 128 ГБ - 42 499 грн
* iPhone 15, 256 ГБ - 47 499 грн
* iPhone 15, 512 ГБ - 57 499 грн
* iPhone 15 Plus, 128 ГБ - 47 499 грн
* iPhone 15 Plus, 256 ГБ - 52 499 грн
* iPhone 15 Pro, 128 ГБ - 53 499 грн
* iPhone 15 Pro, 256 ГБ - 58 499 грн
* iPhone 15 Pro, 512 ГБ - 68 499 грн
* Phone 15 Pro Max, 256 ГБ - 63 499 грн
* iPhone 15 Pro Max, 512 ГБ - 73 499 грн
Продажі новинок почнуться найближчим часом. Пристрої можна буде придбати в розстрочку до 15 платежів.
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