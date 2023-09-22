Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні

17:13 22.09.2023 |

Новини IT

Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні

 

Компанія Apple, через тиждень після анонсу iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, привезла новинки в Україну.

Пристрої вже можна попередньо замовити:

* iPhone 15, 128 ГБ - 42 499 грн
* iPhone 15, 256 ГБ - 47 499 грн
* iPhone 15, 512 ГБ - 57 499 грн

* iPhone 15 Plus, 128 ГБ - 47 499 грн
* iPhone 15 Plus, 256 ГБ - 52 499 грн

* iPhone 15 Pro, 128 ГБ - 53 499 грн
* iPhone 15 Pro, 256 ГБ - 58 499 грн
* iPhone 15 Pro, 512 ГБ - 68 499 грн

* Phone 15 Pro Max, 256 ГБ - 63 499 грн
* iPhone 15 Pro Max, 512 ГБ - 73 499 грн

Продажі новинок почнуться найближчим часом. Пристрої можна буде придбати в розстрочку до 15 платежів.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8980
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5212  0,18 0,48 38,3104  0,17 0,45
EUR 40,2527  0,26 0,63 41,1985  0,25 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес