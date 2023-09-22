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Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190

10:02 22.09.2023 |

Новини IT

 


Разом із Redmi Note 13 Pro+ компанія Xiaomi анонсувала звичайну версію Pro. Вона стала першим у світі смартфоном із процесором Snapdragon 7s Gen 2.

Новий 4-нм чипсет компанії Qualcomm доповнено 16 ГБ оперативної пам'яті в максимальній модифікації. Місткість внутрішнього сховища склала до 512 ГБ. Ємність батареї, якщо порівняти з версією Pro+, зросла з 5000 мАг до 5100 мАг, а потужність швидкої зарядки впала зі 120 Вт до 67 Вт.

Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190

 


Крім того, важливо зазначити, що Redmi Note 13 Pro не має захисту від води за стандартом IP68. Інші основні характеристики збігаються. Зокрема, камера з роздільною здатністю 200 МП + 8 МП + 2 МП, фронтальний 16-МП модуль, стереодинаміки, 120-Гц дисплей AMOLED діагоналлю 6,67" і MIUI 14 з операційною системою Android 13.

Ціна і коли чекати

Невеликий даунгрейд у порівнянні з версією Pro+ вилився в несуттєве зниження вартості. Redmi Note 13 Pro буде доступний відразу в п'яти конфігураціях. З цінами можете ознайомитися нижче:

* 8/128 ГБ - $190;
* 8/256 ГБ - $205;
* 12/256 ГБ - $235;
* 12/512 ГБ - $260;
* 16/512 ГБ - $275.
За матеріалами: gagadget.com
 

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