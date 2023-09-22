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Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
10:02 22.09.2023 |
Разом із Redmi Note 13 Pro+ компанія Xiaomi анонсувала звичайну версію Pro. Вона стала першим у світі смартфоном із процесором Snapdragon 7s Gen 2.
Новий 4-нм чипсет компанії Qualcomm доповнено 16 ГБ оперативної пам'яті в максимальній модифікації. Місткість внутрішнього сховища склала до 512 ГБ. Ємність батареї, якщо порівняти з версією Pro+, зросла з 5000 мАг до 5100 мАг, а потужність швидкої зарядки впала зі 120 Вт до 67 Вт.
Крім того, важливо зазначити, що Redmi Note 13 Pro не має захисту від води за стандартом IP68. Інші основні характеристики збігаються. Зокрема, камера з роздільною здатністю 200 МП + 8 МП + 2 МП, фронтальний 16-МП модуль, стереодинаміки, 120-Гц дисплей AMOLED діагоналлю 6,67" і MIUI 14 з операційною системою Android 13.
Ціна і коли чекати
Невеликий даунгрейд у порівнянні з версією Pro+ вилився в несуттєве зниження вартості. Redmi Note 13 Pro буде доступний відразу в п'яти конфігураціях. З цінами можете ознайомитися нижче:
* 8/128 ГБ - $190;
* 8/256 ГБ - $205;
* 12/256 ГБ - $235;
* 12/512 ГБ - $260;
* 16/512 ГБ - $275.
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