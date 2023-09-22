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Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260

09:54 22.09.2023 |

Новини IT

Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260

 

Смартфон обладнаний дисплеєм AMOLED 1.5K з частотою оновлення кадрів 120 Гц. Екран має діагональ 6,67", пікову яскравість 1800 ніт і вкритий захисним склом Gorilla Glass Victus. У дисплей вбудований сканер відбитків пальців. Ще однією особливістю є те, що екран реагує на натискання мокрими пальцями.

Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260

 

Redmi Note 13 Pro+ отримав процесор Dimensity 7200 Ultra. SoC виготовлена за технологією 4 нм. Чип доповнений 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем об'ємом 512 ГБ у топовій модифікації. Батарея має ємність 5000 мАг і підтримує швидку зарядку 120 Вт.

Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260

 

Новинка оснащується основною камерою з роздільною здатністю 200 МП + 8 МП + 2 МП. Головний модуль побудований на базі датчика зображення Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition. Спеціального телеоб'єктива смартфон не має, але Xiaomi повідомляє про зум кратністю 4x без втрати якості. Також відзначимо наявність оптичної стабілізації. Роздільна здатність селфі-камери становить 16 МП.

Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260

 

Redmi Note 13 Pro+ отримав стереодинаміки, ІЧ-порт, Wi-Fi 6 і NFC. Корпус захищений від води та пилу за стандартом IP68. Чутки про дебют прошивки MIUI 15 не підтвердилися - новинка працює на базі MIUI 14 з операційною системою Android 13.

Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260

 

Ціна і коли чекати

Redmi Note 13 Pro+ надійде в продаж 26 вересня 2023 року. З цінами можете ознайомитися нижче. Зазначимо, що конфігурація 12/512 ГБ додатково доступна з кришкою з екошкіри в камуфляжному забарвленні.

* 12/256 ГБ - $260;
* 12/512 ГБ - $385 / $300 (камуфляж);
* 16/512 ГБ - $300.


Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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