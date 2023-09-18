Фінансові новини
- |
- 18.09.23
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
12:01 18.09.2023 |
Компанія Apple у ході останньої презентації представила лінійку смартфонів iPhone 15. Одним із їхніх головних нововведень став перехід із фірмового порту Lightning на USB-C. Заявлено, що незабаром порт зарядки змінять інші пристрої компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел, поступово та інші пристрої Apple також перейдуть на порт USB-C. Так, Magic Mouse, Magic Trackpad та Magic Keyboard з інтерфейсом USB-C будуть випущені разом із наступним iMac.
У 2024 році також зміниться роз'єм зарядки в бездротових навушниках AirPods. На презентації 12 вересня дебютували оновлені AirPods Pro 2 вже з портом USB-C. Далі варто чекати на оновлення повнорозмірних навушників AirPods Max, але коли саме - не уточнюється.
Крім цього, акумуляторний блок MagSafe та аксесуари для зарядного пристрою MagSafe Duo також отримають порт USB-C замість Lightning.
Компанія Apple представила iPhone 15
На вересневій презентаціїApple представила лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.
Зовнішня зміна торкнулася передньої панелі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки версії з приставкою Pro. На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.
Ціни на новинку у США починаються від 799 доларів за базовий iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus зі збільшеним дисплеєм та акумулятором з таким самим обсягом пам'яті доведеться заплатити 899 доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
|Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу
|Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми
|Більше ніякого «з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою
|Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт
|iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям
Бізнес
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance