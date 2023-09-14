Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям

16:36 14.09.2023 |

Новини IT

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям

 

Деякі аналітики давно передбачали, що мобільні пристрої можуть у найближчому майбутньому повноцінно замінити ігрові консолі та PC, і після презентації Apple стало очевидно, що ми максимально наблизилися до цього.

Американська корпорація Apple під час презентації своєї нової продукції здивувала публіку несподіваним анонсом.

Власники iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max отримають можливість запускати такі AAA-ігри, як Death Stranding, Resident Evil Village, рімейк Resident Evil 4 й Assassin's Creed Mirage, що ще не вийшла.

Причому, йдеться не про спеціальні версії ігор і не про запуск через хмарні сервіси, а про повноцінні версії, ідентичні консольним, з апаратною підтримкою трасування променів.

Це стало можливим завдяки новому процесору A17 Pro, який на 10% швидший і ефективніший за процесори минулої моделі iPhone.

Apple позиціонує нові пристрої, як найкращі та найпотужніші смартфони для запуску відеоігор.

Реліз Death Stranding, Resident Evil Village та рімейку Resident Evil 4 відбудеться до кінця 2023 року на iPhone 15 Pro, а вихід Assassin's Creed Mirage заплановано на 2024 рік.

Вартість iPhone 15 Pro складе мінімум $999. Версію Pro Max компанія Apple оцінила в $1199 у базовій модифікації. Старт продажів заплановано на 22 вересня 2023 року, а попереднє замовлення буде відкрито вже найближчої п'ятниці.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2381
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6023  0,10 0,26 38,3215  0,12 0,32
EUR 40,4565  0,12 0,30 41,3462  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес