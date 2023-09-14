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iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям
16:36 14.09.2023 |
Деякі аналітики давно передбачали, що мобільні пристрої можуть у найближчому майбутньому повноцінно замінити ігрові консолі та PC, і після презентації Apple стало очевидно, що ми максимально наблизилися до цього.
Американська корпорація Apple під час презентації своєї нової продукції здивувала публіку несподіваним анонсом.
Власники iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max отримають можливість запускати такі AAA-ігри, як Death Stranding, Resident Evil Village, рімейк Resident Evil 4 й Assassin's Creed Mirage, що ще не вийшла.
Причому, йдеться не про спеціальні версії ігор і не про запуск через хмарні сервіси, а про повноцінні версії, ідентичні консольним, з апаратною підтримкою трасування променів.
Це стало можливим завдяки новому процесору A17 Pro, який на 10% швидший і ефективніший за процесори минулої моделі iPhone.
Apple позиціонує нові пристрої, як найкращі та найпотужніші смартфони для запуску відеоігор.
Реліз Death Stranding, Resident Evil Village та рімейку Resident Evil 4 відбудеться до кінця 2023 року на iPhone 15 Pro, а вихід Assassin's Creed Mirage заплановано на 2024 рік.
Вартість iPhone 15 Pro складе мінімум $999. Версію Pro Max компанія Apple оцінила в $1199 у базовій модифікації. Старт продажів заплановано на 22 вересня 2023 року, а попереднє замовлення буде відкрито вже найближчої п'ятниці.
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