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АНАЛІТИКА

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

10:01 13.09.2023 |

Новини IT

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap
 

В рамках презентації Wonderlust у театрі імені Стіва Джобса Apple анонсувала нове покоління смартгодинника - Apple Watch Series 9.

За словами виробника Series 9 суттєво перебудували всередині, новий процесор S9 став на 30% швидшим та енергоефективнішим, обіцяють цілий день роботи на одному заряді. Також заявили, що детектори стали на 45% точніше.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

 

Новий екран - від краю до краю, принаймні так заявили. Особливо цікавим є варіант майже вимкненого стану, яскравістю лише 1 Ніт. Ще одною новою фішкою стане можливість вимірювати відстань до об'єктів.

 

Мабуть найбільше нововведення Series 9 - Double tap, як спосіб відповісти на дзвінок, або зробити інші дії, які можна запрограмувати. Це подвійний удар великим пальцем у вказівний. Цей жест призначений для ситуацій, коли незручно користуватися екраном. В майбутньому в Apple сподівається, що жест стане розповсюдженим.


Apple Watch Series 9 з алюмінію буде доступний у кольорах: pink (рожевий), starlight (зіркове світло), silver (срібний), midnight (опівнічний) і product red (червоний, частина з продажу піде на благодійність), щодо стального корпусу, його можна буде обрати серед золотої, срібної та графітового варіанта кольорового оформлення.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

 

Чимало часу презентації було присвячено екології та наміру Apple стати карбоно-нейтральною компанією. Саме смартгодинник стане першим на 100% чистим продуктом. Зокрема з'являться особливі ремінці з войлока FineWoven, які замінили шкіряні ремінці.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

 

Apple Watch Series 9 можна замовити вже зараз за ціною 399 або 499 доларів (за версією з мобільним зв'язком). Початок продажів - 22 вересня. Apple Watch Series 9 - чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap

Поки пропонуємо ознайомитися з оглядом попереднього покоління цього пристрою - Apple Watch Series 8.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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