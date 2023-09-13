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Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15
23:58 12.09.2023 |
На вересневій презентації Apple представили лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.
Phone 15 та 15 Plus
Зовнішні зміни торкнулися передньої панелі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки у версій з приставкою Pro. Максимальна яскравість екрану зросла до 2000 ніт.
На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.
Роздільна здатність основної камери зросла до 48 мегапікселів. За заявою виробника, також реалізовано функцію портретної зйомки "нового покоління". Модулі підтримують відеозйомку у режимі Cinematic mode в 4К.
Ще одна важлива зміна - лінійка iPhone 15 отримала роз'єм USB-C замість звичного Lightning. Зазначимо, перехід на уніфікований стандарт є вимогою європейського законодавства.
Ціни в США - від 799 доларів за базовий iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus (зі збільшеним дисплеєм та акумулятором) з таким самим обсягом пам'яті доведеться заплатити 899 доларів.
iPhone 15 Pro та Pro Max
Флагманські пристрої отримали тонкий корпус та преміум-матеріали. Розміри не змінилися порівняно з 14 Pro та Pro Max.
Рамка корпусу виконана з титану, який дозволяє знизити масу та додати міцності. Apple заявила, що титан 5-го класу використовується також у марсіанському ровері NASA.
Замість бокового перемикача режиму "Без звуку" з'явилася універсальна кнопка Action Button. Під неї можна підв'язати багато різних функцій.
Новинки побудовано на процесорі A17 PRO, виконаному за 3-нанометровим техпроцесом. Neural Engine став удвічі швидшим у додатках штучного інтелекту.
За заявою Apple, приріст порівняно з A16 Bionic не надто великий, основна увага була на енергоефективності Графічне ядро значно покращено, щоб забезпечити плавний геймплей у вимогливих іграх.
За рахунок нового чіпа доступна передача даних через USB-C на високій швидкості до 10 Гб/с.
Як стверджує виробник, iPhone 15 Pro отримав найкращу камеру в історії Apple та об'єктив із 7 лінзами. Роздільна здатність залишалася тою самою - 48 Мп, проте це більш сучасний датчик. Покращено режими нічної та портретної зйомки.
У iPhone 15 Pro телеоб'єктив з 3-кратним зумом, у iPhone 15 Pro Max - 5-кратний у 12-мегапіксельній камері з фокусною відстанню 120 мм. Третій ультраширококутний сенсор має роздільну здатність 12 Мп.
Ціни в США на iPhone 15 Pro стартують із 999 доларів за версію на 128 Гб.
Старша модель iPhone 15 Pro Max з таким самим обсягом пам'яті буде доступна за ціною 1199 доларів.
Замовлення розпочнуться у п'ятницю, а продажі стартують 22 вересня.
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