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АНАЛІТИКА

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15

23:58 12.09.2023 |

Новини IT

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15
 

На вересневій презентації Apple представили лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.

Phone 15 та 15 Plus

Зовнішні зміни торкнулися передньої панелі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки у версій з приставкою Pro. Максимальна яскравість екрану зросла до 2000 ніт.

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15

 

На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.

Роздільна здатність основної камери зросла до 48 мегапікселів. За заявою виробника, також реалізовано функцію портретної зйомки "нового покоління". Модулі підтримують відеозйомку у режимі Cinematic mode в 4К.


Ще одна важлива зміна - лінійка iPhone 15 отримала роз'єм USB-C замість звичного Lightning. Зазначимо, перехід на уніфікований стандарт є вимогою європейського законодавства.

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15

 

Ціни в США - від 799 доларів за базовий iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus (зі збільшеним дисплеєм та акумулятором) з таким самим обсягом пам'яті доведеться заплатити 899 доларів.

iPhone 15 Pro та Pro Max

Флагманські пристрої отримали тонкий корпус та преміум-матеріали. Розміри не змінилися порівняно з 14 Pro та Pro Max.

Рамка корпусу виконана з титану, який дозволяє знизити масу та додати міцності. Apple заявила, що титан 5-го класу використовується також у марсіанському ровері NASA.

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15

 

Замість бокового перемикача режиму "Без звуку" з'явилася універсальна кнопка Action Button. Під неї можна підв'язати багато різних функцій.

Новинки побудовано на процесорі A17 PRO, виконаному за 3-нанометровим техпроцесом. Neural Engine став удвічі швидшим у додатках штучного інтелекту.

За заявою Apple, приріст порівняно з A16 Bionic не надто великий, основна увага була на енергоефективності Графічне ядро значно покращено, щоб забезпечити плавний геймплей у вимогливих іграх.

За рахунок нового чіпа доступна передача даних через USB-C на високій швидкості до 10 Гб/с.

Як стверджує виробник, iPhone 15 Pro отримав найкращу камеру в історії Apple та об'єктив із 7 лінзами. Роздільна здатність залишалася тою самою - 48 Мп, проте це більш сучасний датчик. Покращено режими нічної та портретної зйомки.

У iPhone 15 Pro телеоб'єктив з 3-кратним зумом, у iPhone 15 Pro Max - 5-кратний у 12-мегапіксельній камері з фокусною відстанню 120 мм. Третій ультраширококутний сенсор має роздільну здатність 12 Мп.

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15

 

Ціни в США на iPhone 15 Pro стартують із 999 доларів за версію на 128 Гб.

Старша модель iPhone 15 Pro Max з таким самим обсягом пам'яті буде доступна за ціною 1199 доларів.

Замовлення розпочнуться у п'ятницю, а продажі стартують 22 вересня.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Apple
 

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