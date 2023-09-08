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Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
23:37 07.09.2023 |
Компанія Apple працює над кількома моделями штучного інтелекту в рамках кількох команд і щодня інвестує мільйони доларів на його навчання.
За даними The Information, підрозділ Apple, що займається розробкою розмовного ШІ, називається Foundational Models. До його складу входять близько 16 осіб, зокрема кілька колишніх інженерів Google.
Керує підрозділом глава відділу штучного інтелекту Apple Джон Джаннандреа (John Giannandrea). Він приєднався до компанії у 2018 році для поліпшення Siri.
Над штучним інтелектом в Apple працюють й інші команди. Підрозділ Visual Intelligence розробляє модель генерації зображень, а інша група досліджує мультимодальний ШІ, який може розпізнавати та створювати текст, зображення або відео.
Розробки компанії можуть використовуватися для різних цілей. Зокрема, один із чат-ботів взаємодіятиме з клієнтами AppleCare, а інша модель полегшить автоматизацію багатоетапних завдань за допомогою Siri.
Співрозмовники видання повідомили, що найбільш просунута мовна модель Apple має внутрішню назву Ajax GPT. Вона містить понад 200 млрд параметрів і є більш потужною, ніж GPT-3.5 від OpenAI.
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