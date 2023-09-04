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Apple вирішила випускати iPhone 15 з роз'ємом USB-C, - Bloomberg
13:41 04.09.2023 |
Нові iPhone 15, які компанія Apple представить 12 вересня, будуть оснащені роз'ємом USB-C замість Lightning.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, Apple довгий час чинила опір переходу на USB-C, але була змушена погодитися на нього через вимоги ЄС. Попри те, що компанія раніше критикувала дії влади, вона подасть цей крок як значне вдосконалення
"Якби Apple Inc. захотіла, то iPhone продовжував би використовувати нинішній роз'єм Lightning протягом наступних кількох років - до того моменту, коли компанія буде готова повністю відмовитися від них на своїх смартфонах", - зазначає Bloomberg.
Однак ЄС змусив Apple змінити плани, вимагаючи від виробників мобільних пристроїв використовувати стандарт USB-C до кінця наступного року. Тож Apple опинилася в незручному становищі, коли їй довелося впроваджувати технологію, якої вона не хотіла.
Таким чином роз'єми USB-C з'являться на чотирьох нових моделях iPhone, а також на навушниках AirPods Pro.
За даними видання, Apple опише це як велику перевагу для клієнтів. Зокрема, покупцям розкажуть про те, що новий роз'єм дасть змогу з більшою швидкістю передавати дані, а в деяких випадках і швидше заряджати пристрій.
Також завдяки переходу на USB-C можна буде використовувати одну зарядку для айфонів, айпадів, макбуків, а також інших пристроїв.
Як зазначає Bloomberg, компанія могла б випускати iPhone з роз'ємом USB-C тільки для європейського ринку, однак це загрожує проблемами в ланцюзі постачання, а також тим, що нововведення заплутає покупців
Однак, як повідомляє видання, рішення про перехід на новий роз'єм "не буде для Apple дуже болючим".
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