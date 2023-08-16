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Робомобілі Cruise паралізували рух у Сан-Франциско відразу після того, як влада штату дозволила компанії розширити діяльність безпілотників у місті
11 серпня близько 23:00 десять безпілотних автомобілів Cruise паралізували рух у центральній частині Сан-Франциско. Інцидент стався одразу після того, як влада Каліфорнії дозволила компанії розширити використання робомобілів у місті.
Рух було зупинено принаймні на 15 хвилин. За словами представників компанії, збій виник через проблеми зі стільниковим зв'язком.
Затор спричинив черговий шквал критики робомобілів серед жителів міста. Минулого тижня під час слухань представники пожежної служби, поліції та муніципального транспортного агентства підготували звіт про щонайменше 600 інцидентів із безпілотними автомобілями з червня 2022 року.
Противники робомобілів вимагали від влади не дозволяти компаніям Cruise і Waymo цілодобово експлуатувати безпілотні автомобілі в Сан-Франциско. Однак комісія проголосувала "за".
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