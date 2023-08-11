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АНАЛІТИКА

Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско

10:46 11.08.2023 |

Транспорт

 

Комісія з комунальних послуг Каліфорнії після шестигодинного слухання дозволила безпілотним авто Waymo та Cruise надавати послуги таксі цілодобово - це велика перемога для компаній, які витратили на технологію мільярди, поки не отримавши гідної віддачі.

Попри великий спротив суспільства, комісія прийняла рішення на користь автономних таксі (3 проти 1) - однак операторів закликали розв'язати проблеми, на які скаржиться влада та місцеві жителі, зокрема в тому, що стосується блокування доріг, створення заторів та перешкодження проїзду автівкам екстреної допомоги.

За матеріалами: ITC.ua
 

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