Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско

Комісія з комунальних послуг Каліфорнії після шестигодинного слухання дозволила безпілотним авто Waymo та Cruise надавати послуги таксі цілодобово - це велика перемога для компаній, які витратили на технологію мільярди, поки не отримавши гідної віддачі.

Попри великий спротив суспільства, комісія прийняла рішення на користь автономних таксі (3 проти 1) - однак операторів закликали розв'язати проблеми, на які скаржиться влада та місцеві жителі, зокрема в тому, що стосується блокування доріг, створення заторів та перешкодження проїзду автівкам екстреної допомоги.