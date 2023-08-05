Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple патентує систему розпізнавання губних рухів для поліпшення Siri

23:16 04.08.2023 |

Новини IT

 

Нещодавно виявлений патент Apple описує систему для розпізнавання губних рухів користувачів та їхньої відповідності словам чи фразам.

Згідно з описом патенту, система може використовувати не лише камеру, а й інші датчики руху, як-от акселерометр або гіроскоп. Це допомагає їй визначити, говорить людина чи ні.

Передбачається, що технологія може поліпшити роботу голосового помічника Siri, який часто стикається з проблемами через фоновий шум або велику витрату батареї та процесорної потужності.

Крім цього, система передбачає використання штучного інтелекту, щоб точніше розпізнавати мову користувачів та її інтонацію.

Зазначимо, що Apple не завжди втілює свої патенти в продукти. Про плани впровадження технології в сервіси компанії невідомо.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0024
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9057  0,02 0,05 37,5679  0,05 0,13
EUR 40,5968  0,01 0,03 41,5161  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес