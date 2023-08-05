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Apple патентує систему розпізнавання губних рухів для поліпшення Siri
23:16 04.08.2023 |
Нещодавно виявлений патент Apple описує систему для розпізнавання губних рухів користувачів та їхньої відповідності словам чи фразам.
Згідно з описом патенту, система може використовувати не лише камеру, а й інші датчики руху, як-от акселерометр або гіроскоп. Це допомагає їй визначити, говорить людина чи ні.
Передбачається, що технологія може поліпшити роботу голосового помічника Siri, який часто стикається з проблемами через фоновий шум або велику витрату батареї та процесорної потужності.
Крім цього, система передбачає використання штучного інтелекту, щоб точніше розпізнавати мову користувачів та її інтонацію.
Зазначимо, що Apple не завжди втілює свої патенти в продукти. Про плани впровадження технології в сервіси компанії невідомо.
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