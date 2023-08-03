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nubia Red Magic 8S Pro Magic 8S Pro з процесором Snapdragon 8 Gen 2 LV очікувано став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
12:29 03.08.2023 |
Минулого місяця nubia представила смартфон Red Magic 8S Pro. За кілька тижнів після анонсу він очолив рейтинг продуктивності в бенчмарку AnTuTu.
nubia Red Magic 8S Pro - єдиний смартфон у рейтингу, який обладнаний чипом Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version. Процесор відрізняється підвищеними частотами CPU і GPU. Результат склав 1 633 002 бали.
Пройти позначку в 1,6 млн балів змогли ще три смартфони, хоча вони оснащені звичайною однокристальною системою Snapdragon 8 Gen 2. Так, до трійки увійшли iQOO 11S та vivo X90 Pro+, а iQOO 11Pro посів четверте місце.
П'ятірку замкнув vivo X90s на чипі Dimensity 9200+, який зміг набрати трохи менше 1,6 млн балів. Другу половину рейтингу відкрив OPPO Find X6 Pro, якому вдалося обійти nubia Z50S Pro та vivo X Fold 2.
Замикають десятку найпродуктивніших смартфонів в AnTuTu за підсумками другого місяця літа моделі Xiaomi 13 Ultra й OnePlus 11. Усі п'ять пристроїв у другій половині рейтингу обладнані процесором Snapdragon 8 Gen 2.
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