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nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка

09:59 06.07.2023 |

Новини IT

 

Компанія nubia анонсувала флагманський смартфон Red Magic 8S Pro+. Однією з головних його особливостей стала наявність розігнаної версії чипа Snapdragon 8 Gen 2.

nubia Red Magic 8S Pro+ обладнаний процесором Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version. Він має максимальну тактову частоту 3,36 ГГц. Обсяг оперативної пам'яті LPDDR5x становить 16 ГБ або 24 ГБ, а місткість накопичувача UFS 4.0 - від 256 ГБ до 1 ТБ. Смартфон набирає в AnTuTu v10 понад 1,7 млн балів.

 

Спереду встановлений дисплей OLED з частотою оновлення кадрів 120 Гц, роздільною здатністю 2480 x 1116 пікселів і діагоналлю 6,8". Панель не має вирізів та отворів, а фронтальна камера на 16 МП (OmniVision OV16A1Q) встановлена під екраном.

 

Основна камера в nubia Red Magic 8S Pro+ виявилася вельми скромною. Вона має роздільну здатність 50 МП (Samsung GN5) + 8 МП + 2 МП і не отримала телеоб'єктива. Але камера не є сильною стороною будь-якого смартфона, заточеного на геймінг. Оптична стабілізація, до речі, теж відсутня, але є підтримка 8K.

 

Підсистема живлення представлена батареєю ємністю 5000 мАг. Потужність швидкої зарядки склала 165 Вт. Також смартфон отримав Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, вбудований у дисплей сканер відбитків пальців, вихід для навушників і стереодинаміки. Захист від води відсутній.

Ціна і коли чекати

nubia Red Magic 8S Pro+ буде доступний у шести варіантах, включно з версією з прозорою кришкою. Смартфон надійде в продаж 11 липня 2023 року з прошивкою Red Magic OS 8.0 на базі операційної системи Android 13. З цінами можете ознайомитися нижче:

nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка* 16/256 ГБ - $760;

 

* 16/256 ГБ (прозорий) - $785;

* 16/512 ГБ - $800;
* 16/512 ГБ (прозорий) - $830;
* 16/1024 ГБ (прозорий) - $965;
* 24/1024 ГБ (прозорий) - $1035.

nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка

 

Модель Red Magic 8S Pro має кілька ключових відмінностей від версії Pro+.

nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка

 

nubia Red Magic 8S Pro теж отримав чип Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version з частотою до 3,36 ГГц, 120-Гц дисплей OLED діагоналлю 6,8" та підекранну селфі-камеру на 16 МП. Роздільна здатність основної камери становить 50 МП + 8 МП + 2 МП. Набір інтерфейсів такий самий, як і у версії Pro+.

nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка

 

Перша відмінність стосується акумулятора. Ємність збільшена з 5000 мАг до 6000 мАг. Потужність швидкої зарядки склала 80 Вт або 65 Вт у Китаї та на глобальному ринку відповідно. Версія Pro+ підтримує 165-Вт підзарядку. Крім того, nubia Red Magic 8S Pro отримав 128-512 ГБ вбудованої та 8-12 ГБ оперативної пам'яті.

Ціна і коли чекати

Купити nubia Red Magic 8S Pro можна буде з 11 липня 2023 року, але поки що тільки в Китаї. З цінами можете ознайомитися нижче:

nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка* 8/128 ГБ - $555;

 

* 8/256 ГБ - $610;

* 12/256 ГБ - $665;
* 12/256 ГБ (прозорий) - $690;
* 12/512 ГБ - $760;
* 12/512 ГБ (прозорий) - $785.

nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
За матеріалами: gagadget.com
 

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