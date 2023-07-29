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SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
22:42 28.07.2023 |
SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутника для системи глобального інтернету Starlink та успішно посадила ракету Falcon 9 на морську платформу.
Перший ступінь Falcon 9 через 8,5 хвилин після старту, приземлився на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas, передає Space.com. Це вже 15 запуск і посадка цього ракетоносія, вперше його запустили у листопаді 2020 року. Серед місій була й місія з цивільним екіпажем Inspiration4.
За 65 хвилин від моменту старту почалося розгортання 22 супутників на низькій навколоземній орбіті.
Потенційні рекорди SpaceX
Місія Starlink стала 50-ю цьогоріч. Станом на кінець липня до рекорду залишається 11 стартів (за добу залишиться 10). Минулого року фантастичною видавалася цифра 61 запуск, але результат майже зі 100-% ймовірністю буде перевершено.
Орбітальні запуски SpaceX за період із 2017 по липень 2023 року:
- 2023 (28 липня) — 50
- 2022 — 61
- 2021 — 31
- 2020 — 26
- 2019 — 13
- 2018 — 21
- 2017 — 18
Цей запуск мав стати ще й частиною рекорду SpaceX із парного послідовного запуску двох ракет із різницею 45 хвилин, який тримається від місії Gemini 11 у вересні 1966 року. Проте запуск Falcon Heavy із супутниками JUPITER 3 та EchoStar XXIV перенесли буквально під час стартового відліку. За наступною спробою можна спостерігати в прямому ефірі 29 липня о 6:00 за київським часом.
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