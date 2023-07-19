Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям

Член Асамблеї штату Нью-Йорк Клайд Ванел (Clyde Vanel) використав штучний інтелект під час розроблення законопроєкту, що регулює ринок оренди житла.

У документі чітко зазначено, що законопроєкт і пояснювальна записка до нього були вивчені та написані штучним інтелектом. Людина, своєю чергою, перевіряла й редагувала точність формулюваннь.

Законопроєкт був експериментом, проведеним офісом Ванела. Для його написання використовувалася система Auto-GPT. Вона фактично являє собою кілька версій ChatGPT, що працюють узгоджено для виконання спільного завдання.

Ванел очолює підкомітет Асамблеї з інтернету та нових технологій. Директор легіслатури Тайлер Фріцханд (Tyler Fritzhand) розповів, що вони доручили Auto-GPT вивчити законодавство Нью-Йорка, знайти прогалину в ньому, а потім написати законопроєкт і пояснювальну записку. Усе, що потрібно було зробити офісу, - це ввести команду, задати параметри та запустити алгоритм.

У підсумку було підготовлено кілька проєктів, один з яких намагався якимось чином усунути лазівки в нью-йоркському законодавстві про зброю. Фріцханд сказав, що цей документ вийшов занадто дивним.

За словами учасників ринку оренди житла та адвокатських груп, цей закон непотрібний, адже він ні на що не вплине. В офісі Ванела знали, що це питання не є першорядним для правозахисників. Вони сподівалися, що ШІ вловить щось таке, про що інші люди не подумали.