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АНАЛІТИКА

Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин

09:46 11.07.2023 |

Новини IT, Транспорт

 

Toyota оголосила про плани вдвічі зменшити розмір, вартість та вагу акумуляторів для своїх електромобілів. Цього вдасться досягти завдяки прориву в технології твердотілих акумуляторів. Провідний експерт Toyota з акумуляторів заявив, що спрощення процесу виробництва акумуляторних матеріалів зменшить вартість пристроїв наступного покоління.

«Що стосується наших як рідинних, так і твердотілих батарей, ми прагнемо радикально змінити нинішню ситуацію, коли сучасні батареї занадто великі, важкі й дорогі», ─ сказав Кейджі Кайта, президент центру досліджень та розробок Toyota з вуглецевої нейтральності. «Що стосується потенціалу, ми прагнутимемо скоротити вдвічі всі ці фактори».

Минулого місяця Toyota оголосила про свої плани розпочати комерційну експлуатацію твердотілих акумуляторів в електромобілях до 2027 року. Також компанія пообіцяла довести запас ходу електромобілів до 1000 км.

Твердотілі акумулятори вважаються галузевими експертами найбільш перспективною технологією для розв'язання проблем акумуляторів в електромобілях, таких як час заряджання, місткість та ризик займання. У таких батареях замінюють рідкий електроліт твердим і використовують металевий літій на аноді замість графіту ─ поточного стандартного рішення в літій-іонних батареях. Але ця технологія є дорогою та складною у виробництві. Це змушує виробників відкладати її запуск, а натомість зосереджувати зусилля на літій-іонних акумуляторах.

Спочатку Toyota заявляла, що вона має намір почати продавати гібридні автомобілі з твердотілими акумуляторами, а не повністю електричні ─ до 2025 року. Але нині компанія знайшла способи розв'язання проблем з довговічністю, що виникли близько 3 років тому, і тепер має достатньо впевненості, щоб до 2027 або 2028 року почати масове виробництво твердотілих батарей для електромобілів.

Toyota заявила, що здійснила «технологічний прорив» у розв'язання проблем довговічності й знайшла «рішення для матеріалів», яке дозволить електромобілю з твердотілою батареєю мати запас ходу 1200 км і час зарядки 10 хвилин або менше.

Крім того, шляхом скорочення кількості процесів, необхідних для виготовлення матеріалів для акумуляторів, вартість твердотілих батарей може бути знижена до рівня, аналогічного літій-іонним акумуляторам на рідкій основі (або навіть нижче).
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Toyota
 

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