TSMC готується до випуску перших 2-нм чипів для Apple

Наразі на ринку ще немає жодного процесора, виготовленого за нормами 3-нм техпроцесу, але тайванська компанія TSMC робить успіхи у розробці наступного покоління чипів. Повідомляється, що тайванська компанія готується до випуску тестової партії 2-нанометрових чипів для своїх ключових партнерів, першим із яких є Apple.

У січні цього року TSMC оголосила, що розробка виробництва чипів за технологією 2 нм перевищує їхні очікування, а тепер з'явилася інформація, що компанія розпочала підготовку до початку тестового виробництва. Для цього 1000 співробітників науково-дослідного відділу будуть переведені на нову фабрику Zhuke Baoshan Wafer Fab 20, яка зараз знаходиться на стадії будівництва.

За інформацією ЗМІ, тестову партію 2-нанометрових чипів TSMC передадуть Apple та китайському виробнику електроніки Huida Electronics, але комерційний випуск пристроїв з такими процесорами не варто очікувати найближчим часом. За чутками, Apple планує використовувати 2-нанометрові чіпи в серії iPhone 17, але це станеться лише у 2025 році.

Раніше TSMC повідомляла, що при виробництві 2-нанометрових чмпів вони будуть застосовувати дві нові технології: архітектуру GAAFET та технологію оберненого джерела живлення на кристалі. Обидві ці технології спрямовані на покращення продуктивності та енергоефективності.

Довідка: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) є провідним світовим виробником напівпровідникових чипів і контактним виробником електроніки. Компанія спеціалізується на розробці та виробництві високоякісних і передових напівпровідникових технологій для клієнтів у всьому світі. TSMC пропонує широкий спектр технологічних процесів, включаючи від 2-нанометрових до 90-нанометрових, і співпрацює з провідними компаніями, такими як Apple, NVIDIA, AMD та інші.