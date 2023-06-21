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Користувачі iPhone 14 і MacBook із чипами M2 у США та Європі тепер можуть самостійно ремонтувати пристрої
13:45 21.06.2023 |
Компанія Apple розширює програму Self Service Repair. Згідно з офіційним пресрелізом виробника, програма тепер охоплює ремонт iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, а також 13-дюймового MacBook Air, 14- і 16-дюймових MacBook Pro з чипами M2. Крім цього, Apple тепер продає камеру True Depth і динаміки для iPhone 12, iPhone 13 і деяких моделей Mac з процесором M2.
Користувачі перерахованих вище пристроїв можуть замовляти оригінальні деталі, інструменти та керівництва щодо самостійного ремонту гаджетів.
Apple анонсувала програму Self Service Repair у 2021 році. Спочатку програма була доступна в США, а потім також з'явилася в Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Іспанії, Швеції та Великобританії.
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