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АНАЛІТИКА

realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу

13:31 02.06.2023 |

Новини IT

realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу

 

AnTuTu разом із рейтингом продуктивності флагманів опублікував список найпотужніших смартфонів, які обладнані скромнішими чипами. Тут лідер теж змінився.

За підсумками квітня ROG Phone 7 Pro і Redmi Note 12 Turbo лідирували у своїх категоріях. Через місяць обидва смартфони опустилися в рейтингу. Але якщо флагман ASUS випав з топ-10, то модель Xiaomi втратила лише одну позицію.

Тепер новим лідером є realme GT Neo 5 SE з результатом 980 078 балів. Він виграв у срібного призера понад 17 000 очок. Обидва оснащені процесором Snapdragon 7+ Gen 2. Трійку замкнув vivo S16 Pro на Dimensity 8200, набравши 864 570 пунктів.

realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу

 

Усім смартфонам у топ-10 підкорилася позначка 800 000 балом. Найгіршим із найкращих став Redmi K50. Трохи більше пощастило моделям OnePlus Ace і realme GT Neo 3. Між верхньою і нижньою трійками розмістилися iQOO Neo 7 SE, Redmi K60E, ще один OnePlus Ace та OPPO Reno 9 Pro 5G.
За матеріалами: gagadget.com
 

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