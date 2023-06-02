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realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу
13:31 02.06.2023 |
AnTuTu разом із рейтингом продуктивності флагманів опублікував список найпотужніших смартфонів, які обладнані скромнішими чипами. Тут лідер теж змінився.
За підсумками квітня ROG Phone 7 Pro і Redmi Note 12 Turbo лідирували у своїх категоріях. Через місяць обидва смартфони опустилися в рейтингу. Але якщо флагман ASUS випав з топ-10, то модель Xiaomi втратила лише одну позицію.
Тепер новим лідером є realme GT Neo 5 SE з результатом 980 078 балів. Він виграв у срібного призера понад 17 000 очок. Обидва оснащені процесором Snapdragon 7+ Gen 2. Трійку замкнув vivo S16 Pro на Dimensity 8200, набравши 864 570 пунктів.
Усім смартфонам у топ-10 підкорилася позначка 800 000 балом. Найгіршим із найкращих став Redmi K50. Трохи більше пощастило моделям OnePlus Ace і realme GT Neo 3. Між верхньою і нижньою трійками розмістилися iQOO Neo 7 SE, Redmi K60E, ще один OnePlus Ace та OPPO Reno 9 Pro 5G.
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