iQOO Neo 8 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном - Dimensity 9200+ покінчив із лідерством Snapdragon 8 Gen 2

Компанія vivo минулого місяця представила смартфон iQOO Neo 8 Pro. Якщо вірити AnTuTu, він є найпродуктивнішим телефоном у світі.

За підсумками травневих тестів iQOO Neo 8 Pro з процесором Dimensity 9200+ набрав 1 358 352 бали, що дало йому змогу стати лідером рейтингу, обійшовши всі моделі на чипі Snapdragon 8 Gen 2. Трійку замкнули OnePlus 11 та OPPP Find X6 Pro. Результат - 1 324 440 і 1 307 816 балів відповідно.

Позначка 1,3 млн пунктів підкорилася ще чотирьом смартфонам: iQOO 11 Pro, nubia Red Magic 8 Pro+, vivo X Fold 2 та vivo X90 Pro+. Трохи менше набрали Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11 і Meizu 20, які замкнули десятку найпродуктивніших телефонів на Android.

Як бачимо, 9 із 10 флагманів працюють на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2. Примітно, що в топ-10 немає ASUS ROG Phone 7 Pro. Саме він був лідером квітневого рейтингу.