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АНАЛІТИКА

Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android

13:15 01.06.2023 |

Новини IT

Компанія Apple у березні представила для iOS-користувачів сервіс Music Classical, а зараз випустила його для Android.

Програму вже можна завантажити в Google Play. Якщо у вас є підписка Apple Music, то сервіс Apple Music Classical безкоштовний. До речі, Android-додаток має такий самий дизайн, як і iOS-версія.

 

Apple Music Classical - це сервіс, який дає доступ до більш ніж п'яти мільйонів класичних треків високої якості, до сотень плейлистів, а також ексклюзивних альбомів. У застосунку є профілі композиторів із біографією та їхніми ключовими творами.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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