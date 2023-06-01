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Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
13:15 01.06.2023 |
Компанія Apple у березні представила для iOS-користувачів сервіс Music Classical, а зараз випустила його для Android.
Програму вже можна завантажити в Google Play. Якщо у вас є підписка Apple Music, то сервіс Apple Music Classical безкоштовний. До речі, Android-додаток має такий самий дизайн, як і iOS-версія.
Apple Music Classical - це сервіс, який дає доступ до більш ніж п'яти мільйонів класичних треків високої якості, до сотень плейлистів, а також ексклюзивних альбомів. У застосунку є профілі композиторів із біографією та їхніми ключовими творами.
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