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АНАЛІТИКА

Apple обмежила використання співробітниками ChatGPT - WSJ

17:02 19.05.2023 |

Новини IT

 

Компанія Apple обмежила використання чат-боту ChatGPT від OpenAI та інших зовнішніх інструментів штучного інтелекту для своїх співробітників, оскільки розробляє подібну технологію та непокоїться щодо витоку даних.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на документ і джерела.

У документі зазначається, що Apple стурбована витоком конфіденційних даних співробітниками, які використовують програми штучного інтелекту/

А також порадила своїм співробітникам не використовувати GitHub Copilot, що належить Microsoft, який використовується для автоматизації написання програмного коду.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Apple
 

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