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Apple обмежила використання співробітниками ChatGPT - WSJ
17:02 19.05.2023 |
Компанія Apple обмежила використання чат-боту ChatGPT від OpenAI та інших зовнішніх інструментів штучного інтелекту для своїх співробітників, оскільки розробляє подібну технологію та непокоїться щодо витоку даних.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на документ і джерела.
У документі зазначається, що Apple стурбована витоком конфіденційних даних співробітниками, які використовують програми штучного інтелекту/
А також порадила своїм співробітникам не використовувати GitHub Copilot, що належить Microsoft, який використовується для автоматизації написання програмного коду.
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