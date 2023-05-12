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АНАЛІТИКА

Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру

20:37 12.05.2023 |

Новини IT

 

Під час проведення презентації портативної ігрової консолі ASUS ROG Ally голова відділу пристроїв Xbox Роан Соунс, розповіла, як ця новинка «примушує нас по-новому поглянути на досвід» ігор на ПК з Windows.

Вона згадала, що сучасні консолі дозволяють швидко відновити гру і сказала, що ROG Ally підштовхує Microsoft до того, щоб подумати про це і для ПК. Акцент робиться на тому, щоб спростити негайне продовження з місця призупинення гри, переходячи від запуску ігор на ПК до сеансу, який готовий до роботи на такому портативному пристрої. Раніше Сонус уже робила подібні заяви. У квітні вона обговорювала з видавцями роботу, необхідну для цих функцій.

Перші огляди ROG Ally кажуть, що консоль має хорошу продуктивність і екран, але деякі проблеми пов'язані з самою ОС Windows в такому маленькому пристрої. Вони стосуються інтерфейсу та особливостей роботи режимів енергоощадження. Прагнення Microsoft перенести консольні функції у Windows допоможе покращити ситуацію. Однак поки що не зрозуміло, чи зосереджені обговорення на окремих іграх, чи змінах, внесених на рівні операційної системи.

Поки що ASUS доводиться самостійно розробляти та впроваджувати необхідні ігрові функції. Раніше Microsoft експериментувала з портативним ігровим режимом для Windows, але це була лише частина хакатона для співробітників, і поки немає відомостей, що такий портативний режим з'явиться в ОС.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

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