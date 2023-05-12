ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700

Компанія ASUS оголосила про випуск портативної ігрової консолі ROG Ally. Фактично це компактний переносний комп'ютер з Windows 11, достатньо потужний, щоб запускати ігри класу AAA та інді-ігри у роздільній здатності 1080p.





ASUS ROG Ally працює на новому процесорі AMD Ryzen Z1 Extreme на базі мікроархітектури Zen 4. APU містить 8 обчислювальних ядер (підтримується 16 потоків інструкцій) з частотою до 5,1 ГГц, 24 МБ кеш-пам'яті, GPU з архітектурою RDNA3, що включає 12 блоків та 4 ГБ пам'яті. Пристрій має 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та твердотілий накопичувач NVMe місткістю 512 ГБ.

Портативна консоль оснащена сенсорним дисплеєм IPS-класу діагоналлю 7 дюймів, що підтримує роздільну здатність Full HD (1920×1080) та частоту оновлення 120 Гц. Час відгуку становить 7 мс. Дисплей забезпечує охоплення 100% колірної гами sRGB, пікову яскравість 500 км/м2, підтримує Dolby Vision HDR та AMD FreeSync Premium.





В ASUS ROG Ally доступний повноцінний геймпад з усіма звичними органами управління, тактильним відгуком та 6-осьовим гіроскопом. Додатково пропонуються два динаміки, масив мікрофонів, комбінований звуковий роз'єм 3,5 мм, сканер відбитків пальців, кард-рідер формату microSD UHS-II, комбінований порт ROG XG Mobile Interface та USB Type-C (з USB 3.2 Gen 2, підтримка DisplayPort 1.4). Також доступні модулі бездротового зв'язку Wi-Fi 6E (802.11ax) та Bluetooth 5.2. Вбудований акумулятор має місткість 40 Вт·год. Пристрій має розміри 28×11,1×2,12~3,24 см та вагу 608 г.

Оскільки новинка є повноцінним комп'ютером, вона забезпечує підтримку Steam, EA App, Xbox Game Pass Ultimate і PC Game Pass, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0, застосунків Android та інших бібліотек ігор. Як заявляє виробник, ASUS ROG Ally «підтримує FPS на рівні 60 к/с у багатьох сучасних іграх». У поєднанні із зовнішньою графічною док-станцією XG Mobile, яка може містити відеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, консоль зможе запускати ігри AAA з роздільною здатністю 4K з трасуванням променів і DLSS 3. І ще до ROG Ally можна під'єднати мишу та клавіатуру.





Додатково передбачена можливість гри з друзями. Завдяки опціональній док-станції ROG Gaming Charger Dock геймери можуть приєднати Ally до телевізора, під'єднати додаткові контролери та грати разом. І при цьому пристрій буде одночасно заряджатися. ROG Ally може впоратися з багатокористувацькими іграми, як-от NBA 2K3, Moving Out і Street Fighter V.

Портативна ігрова консоль ASUS ROG Ally з Ryzen Z1 Extreme доступна для попереднього замовлення з 11 травня за ціною від $699. Продаж пристрою розпочнеться 13 червня. У комплекті пропонується 3-місячна передплата на Xbox Game Pass Ultimate. Модель з чипом Ryzen Z1 буде доступна пізніше цього року.