Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700

14:32 12.05.2023 |

Новини IT

ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700

 

Компанія ASUS оголосила про випуск портативної ігрової консолі ROG Ally. Фактично це компактний переносний комп'ютер з Windows 11, достатньо потужний, щоб запускати ігри класу AAA та інді-ігри у роздільній здатності 1080p.


ASUS ROG Ally працює на новому процесорі AMD Ryzen Z1 Extreme на базі мікроархітектури Zen 4. APU містить 8 обчислювальних ядер (підтримується 16 потоків інструкцій) з частотою до 5,1 ГГц, 24 МБ кеш-пам'яті, GPU з архітектурою RDNA3, що включає 12 блоків та 4 ГБ пам'яті. Пристрій має 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та твердотілий накопичувач NVMe місткістю 512 ГБ.

 

Портативна консоль оснащена сенсорним дисплеєм IPS-класу діагоналлю 7 дюймів, що підтримує роздільну здатність Full HD (1920×1080) та частоту оновлення 120 Гц. Час відгуку становить 7 мс. Дисплей забезпечує охоплення 100% колірної гами sRGB, пікову яскравість 500 км/м2, підтримує Dolby Vision HDR та AMD FreeSync Premium.


В ASUS ROG Ally доступний повноцінний геймпад з усіма звичними органами управління, тактильним відгуком та 6-осьовим гіроскопом. Додатково пропонуються два динаміки, масив мікрофонів, комбінований звуковий роз'єм 3,5 мм, сканер відбитків пальців, кард-рідер формату microSD UHS-II, комбінований порт ROG XG Mobile Interface та USB Type-C (з USB 3.2 Gen 2, підтримка DisplayPort 1.4). Також доступні модулі бездротового зв'язку Wi-Fi 6E (802.11ax) та Bluetooth 5.2. Вбудований акумулятор має місткість 40 Вт·год. Пристрій має розміри 28×11,1×2,12~3,24 см та вагу 608 г.

ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700

 

Оскільки новинка є повноцінним комп'ютером, вона забезпечує підтримку Steam, EA App, Xbox Game Pass Ultimate і PC Game Pass, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0, застосунків Android та інших бібліотек ігор. Як заявляє виробник, ASUS ROG Ally «підтримує FPS на рівні 60 к/с у багатьох сучасних іграх». У поєднанні із зовнішньою графічною док-станцією XG Mobile, яка може містити відеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, консоль зможе запускати ігри AAA з роздільною здатністю 4K з трасуванням променів і DLSS 3. І ще до ROG Ally можна під'єднати мишу та клавіатуру.


Додатково передбачена можливість гри з друзями. Завдяки опціональній док-станції ROG Gaming Charger Dock геймери можуть приєднати Ally до телевізора, під'єднати додаткові контролери та грати разом. І при цьому пристрій буде одночасно заряджатися. ROG Ally може впоратися з багатокористувацькими іграми, як-от NBA 2K3, Moving Out і Street Fighter V.

ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700

 

Портативна ігрова консоль ASUS ROG Ally з Ryzen Z1 Extreme доступна для попереднього замовлення з 11 травня за ціною від $699. Продаж пристрою розпочнеться 13 червня. У комплекті пропонується 3-місячна передплата на Xbox Game Pass Ultimate. Модель з чипом Ryzen Z1 буде доступна пізніше цього року.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: ASUS
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2766  0,05 0,15 37,8434  0,02 0,05
EUR 40,6648  0,15 0,37 41,5393  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес