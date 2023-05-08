Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13

Слідом за POCO F5 компанія анонсувала версію Pro. Якщо стандартна модель є глобальною версією Redmi Note 12 Turbo, то POCO F5 Pro - це міжнародний варіант китайського Redmi K60.





POCO F5 Pro - перший смартфон бренду, який отримає дисплей формату WQHD+. Роздільна здатність становить 3200 x 1440 пікселів, діагональ - 6,67", а щільність - 526 ppi. Екран отримав підтримку частоти оновлення зображення 120 Гц, вбудований сканер відбитків пальців і скло Gorilla Glass 5.

Апаратна платформа пристрою побудована навколо мобільного чипа Snapdragon 8+ Gen 1. Ємність акумулятора, як порівняти з Redmi K60, впала на 340 мА*год і склала 5160 мА*год. Смартфон підтримує дротову і бездротову зарядку потужністю 67 Вт і 30 Вт відповідно.

POCO F5 Pro обладнаний основною камерою з роздільною здатністю 64 МП + 8 МП + 2 МП. Версія Pro, як і стандартна модель, отримала оптичну стабілізацію, але залишилася без телеоб'єктива. Знімати відео можна у 8K при 30 FPS і в 4K при 60 FPS. Роздільна здатність фронтальної камери становить 16 МП.

POCO F5 Pro надійде в продаж з прошивкою MIUI 14 на базі Android 13 в білому і чорному кольорах корпусу. Вартість смартфона буде оголошено завтра, 9 травня. Очікується, що модель обійдеться мінімум у €579.