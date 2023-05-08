Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14

Компанія Xiaomi представила смартфон POCO F5. Він є глобальною версією моделі Redmi Note 12 Turbo, яка була нещодавно анонсована в Китаї.

Смартфон обладнаний дисплеєм AMOLED формату Full HD+ з частотою оновлення кадрів 120 Гц. Діагональ становить 6,67". Панель має виріз для фронтальної камери на 32 МП і вбудований сканер відбитків пальців.

POCO F5 отримав новий процесор середнього рівня Snapdragon 7+ Gen 2. Цей чип дає змогу моделі Redmi Note 12 Turbo протягом двох місяців очолювати рейтинг найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu у своєму ціновому сегменті.

Роздільна здатність основної камери становить 64 МП + 8 МП + 2 МП. Вона не має телеоб'єктива, зате отримала оптичну та електронну стабілізацію зображення. Знімати відео можна в 4K UHD, але частота кадрів обмежена 30 FPS.

POCO F5 оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 67 Вт. Адаптер живлення на 67 Вт буде входити в комплект поставки. Також новинка має NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, роз'єм для навушників і стереодинаміки.

POCO F5 надійде в продаж у білому, синьому і чорному кольорах корпусу. Ціни будуть оголошені завтра, 9 травня. Очікується, що вартість POCO F5 у модифікаціях 8/256 ГБ і 12/256 ГБ складе €379 і €399 відповідно. У продаж смартфон надійде з прошивкою MIUI 14 на Android 13.