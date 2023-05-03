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АНАЛІТИКА

Samsung заборонила співробітникам використовувати ChatGPT через ризики для безпеки

13:52 03.05.2023 |

Новини IT

 

Samsung заборонила використання генеративних інструментів ШІ, таких як ChatGPT, у своїх внутрішніх мережах і на пристроях, що належать компанії, через побоювання, що завантаження конфіденційної інформації на ці платформи становить ризик для безпеки.

Про це The Verge.

Це правило було доведено до відома співробітників у службовій записці, яка описує його як тимчасове обмеження, поки Samsung працює над "створенням безпечного середовища" для безпечного використання інструментів генеративного ШІ.

"Найбільшим фактором ризику, ймовірно, є чат-бот ChatGPT від OpenAI, який став надзвичайно популярним не тільки як іграшка для розваг, але і як інструмент для допомоги в серйозній роботі. Люди можуть використовувати систему для узагальнення звітів або написання відповідей на електронні листи - але це може означати введення конфіденційної інформації, до якої OpenAI також може мати доступ", - йдеться у матеріалі.

"Штаб-квартира переглядає заходи безпеки, щоб створити безпечне середовище для безпечного використання генеративного ШІ для підвищення продуктивності та ефективності співробітників", - йдеться у внутрішній записці компанії.

"Однак, поки ці заходи не будуть підготовлені, ми тимчасово обмежуємо використання генеративного ШІ", - йдеться у записці Samsung.

Крім обмеження використання генеративного ШІ на комп'ютерах, телефонах і планшетах компанії, Samsung також просить співробітників не завантажувати конфіденційну ділову інформацію з особистих комп'ютерів.

"Ми просимо вас старанно дотримуватися наших правил безпеки, інакше це може призвести до порушення або компрометації інформації компанії, що спричинить за собою дисциплінарні стягнення аж до звільнення", - йдеться в повідомленні Samsung.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Samsung
 

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