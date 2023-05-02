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АНАЛІТИКА

Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів

13:48 02.05.2023 |

Новини IT

 

Слідом за рейтингом флагманів автори AnTuTu опублікували десятку найпродуктивніших смартфонів середнього рівня. Другий місяць поспіль лідирує Redmi Note 12 Turbo, але і з другої спроби йому не підкорилася позначка 1 млн балів.

На презентації, яка відбулася наприкінці березня, компанія заявила, що чип Snapdragon 7+ Gen 2 дасть змогу Redmi Note 12 Turbo набирати понад 1 млн балів в AnTuTu. За підсумками березня смартфон очолив рейтинг, але набрав 966 220 пунктів. Через місяць результат виявився ще гіршим - 965 589 пунктів.

Крім Redmi Note 12 Turbo, у топ-3 потрапили iQOO Neo 7 SE і Redmi K60E на чипі Dimensity 8200. Наступні три смартфони працюють на базі процесора Dimensity 8100-MAX: OnePlus Ace Racing, OnePlus Ace і OPPO reno 8 Pro+ 5G.

Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів

 

Ще три моделі в рейтингу обладнані чипом Dimensity 8100: realme GT Neo 3, Redmi Note 11T Pro і Redmi K50. Замикає десятку OPPO K10 5G. Він оснащений мобільним процесором Dimensity 8000-MAX.
За матеріалами: gagadget.com
 

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