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ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
13:40 02.05.2023 |
Бенчмарк AnTuTu опублікував десятку найпродуктивніших смартфонів минулого місяців. До неї увійшли виключно моделі з процесором Snapdragon 8 Gen 2.
Лідером рейтингу став ASUS ROG Phone 7 Pro, який набрав 1 325 814 балів. Рядком нижче розташувався OPPO Find X6 Pro, а замкнув трійку nubia Red Magic 8 Pro+. Вони набрали 1 309 873 і 1 308 918 балів відповідно.
За крок від трійки знаходиться OnePlus 11, що поступився близько 5000 пунктів третьому місцю і виграв приблизно 2500 балів у моделі vivo X90 Pro+. Вона розташувалася на п'ятій позиції та стала останнім смартфоном, який набрав понад 1,3 млн балів.
Другу п'ятірку відкриває iQOO 11 Pro. Стандартна модель посіла восьме місце. Між двома смартфонами iQOO знаходиться Xiaomi 13 Ultra. Замкнув топ-10 доступний флагман Redmi K60 Pro.
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