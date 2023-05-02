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АНАЛІТИКА

ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu

13:40 02.05.2023 |

Новини IT

 

Бенчмарк AnTuTu опублікував десятку найпродуктивніших смартфонів минулого місяців. До неї увійшли виключно моделі з процесором Snapdragon 8 Gen 2.

Лідером рейтингу став ASUS ROG Phone 7 Pro, який набрав 1 325 814 балів. Рядком нижче розташувався OPPO Find X6 Pro, а замкнув трійку nubia Red Magic 8 Pro+. Вони набрали 1 309 873 і 1 308 918 балів відповідно.

За крок від трійки знаходиться OnePlus 11, що поступився близько 5000 пунктів третьому місцю і виграв приблизно 2500 балів у моделі vivo X90 Pro+. Вона розташувалася на п'ятій позиції та стала останнім смартфоном, який набрав понад 1,3 млн балів.

ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu

 

Другу п'ятірку відкриває iQOO 11 Pro. Стандартна модель посіла восьме місце. Між двома смартфонами iQOO знаходиться Xiaomi 13 Ultra. Замкнув топ-10 доступний флагман Redmi K60 Pro.
За матеріалами: gagadget.com
 

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